Воронеж, , 13:07 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области в ближайшие часы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области 30 сентября.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 18:00 30.09.2020 г. до 18:00 01.10.2020 г. местами по Воронежской области ожидаются порывы юго — восточного ветра до 15−18 м/с», — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по региону напоминают, что на территории Воронежской области действует самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

Сухая погода «в комплекте с порывами ветра даёт взрывной пожарный эффект, любая искра за минуты расползается до гектарных пожаров», напомнили в МЧС.

В данных условиях в регионе не должно проводиться никаких огневых работ, жителям напоминают о запрете на разведение костров. Сельских жителей призывают срочно провести опашку домов и участков, убрать сухую траву.

«В сельской местности желательно заготовить средства пожаротушения, шанцевый инструмент, по возможности воду в ёмкостях», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в минувшие выходные 26−27 сентября произошло несколько крупных природных пожаров, в числе быстрого распространения огня стала сухая погода и сильный ветер. Огонь уничтожил десятки гектаров леса, пострадали и жилые дома.

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