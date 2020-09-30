Лиски, Воронежская область, , 17:41 — REGNUM Крупный лесной пожар тушат в районе населенного пункта Песковатские дачи в Лискинском районе Воронежской области днём 30 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Лесные пожары skeeze

«Площадь порядка 30 га, основные усилия пожарных подразделений направлены на устранение угрозы населенному пункту», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 сентября в регионе зафиксировано уже несколько ландфаштных пожаров. В Павловском районе горит около пяти гектаров леса, пожар произошёл рядом с санаторием «Жемчужина Дона», сотрудников эвакуируют. В Острогожском районе пал травы перекинулся на пять дачных домов, в Ольховатском районе загорелась сухая трава и лесная подстилка, огонь охватил площадь в пять гектаров.

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