Воронеж, , 09:15 — REGNUM Четыре населенных пункта спасены от пожаров, ещё два пожарным удалось отбить частично в Воронежской области по данным на 06:00 1 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

На данный момент в регионе действует 41 вызов. За 30 сентября — 1 октября силами объединенной группировки от огня спасены населенные пункты Песчаный и Шапошниковка в Ольховатском районе, Новоживотинное в Рамонском районе, Песковатские Дачи в Лискинском районе. Частично от огня отбиты населенные пункты Дальняя Полубянка в Острогожском районе и Николаевка в Павловском районе.

«Во всех населенных пунктах тушение осложнено порывистым ветром и отсутствием пожарного водоснабжения в необходимых объемах. Прогноз воронежского ЦГМС, к сожалению, полностью оправдался», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В тушении пожаров задействованы более 337 человек, используется 112 единиц техники.

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