Чебоксары, , 11:16 — REGNUM В Чувашии с 7 октября отменяют особый противопожарный режим. Соотвествующее постановление правительства опубликовано 26 сентября.

Документ принят «в связи со стабилизацией пожарной обстановки, снижением опасности возникновения природных пожаров на территории Чувашской Республики». Органам местного самоуправления рекомендовано «отменить на соответствующих территориях особый противопожарный режим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим, предусматривавший ряд строгих ограничений для граждан на разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, действовал на территории региона с 31 марта. Ранее сообщалось о небывалом масштабе травяных пожаров: по сравнению с прошлым годом их число ниже, а площадь возгорания «намного больше».

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