Воронеж, , 09:30 — REGNUM Два воздушных судна, Ил-76 и Бе-200, направлены в Воронежскую область на тушение природных пожаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону 1 октября.

Также в Воронежскую область направлена объединенная пожарная группировка в составе 134 человека и 32 единиц техники (в том числе 26 пожарных автоцистерн) от шести субъектов ЦФО — Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей.

На утро 1 октября в Воронежской области действует 41 пожарный вызов. Среди наиболее крупных пожаров — в п. Николаевка Павловского муниципального района Воронежской области, где горит сухая трава и лесная подстилка на площади 35 га, а также сгорело 50 строений, в Ольховатском районе, где сухая трава полыхает на площади 25 га и в Лискинском районе, там горит трава и лесная подстилка на площади 30 га.

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