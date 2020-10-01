Павловск, Воронежская область, , 09:21 — REGNUM 50 строений сгорело в результате загорания травы и лесной подстилки в посёлке Николаевка Павловского муниципального района Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области 1 октября.

Сообщение о пожаре поступило накануне, 30 сентября, в 16:20. Николаевка располагалась в полутора километрах от возгорания, однако огонь быстро распространился. Огонь уничтожил 50 строений — 21 жилой дом, два нежилых, 27 построек на площади 3,5 кв. м, на данный момент происходит горение сухой растительности и лесной подстилки на площади 35 га, продолжается тушение. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 1 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев отправится в Павловский район, чтобы встретиться с погорельцами.

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