Цимлянский район, Ростовская область, , 16:06 — REGNUM В Ростовской области вспыхнул крупный пожар на территории Цимлянского участкового лесничества. Как уточнили ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии 30 сентября, борьбу с огненной стихией осложняет сильный ветер, который раздувает пламя.

В настоящее время на месте происшествия работают около 90 человек и 24 единицы спецтехники. Ведётся наращивание группировки.

В ведомстве назвали также причину возгорания. Источником стал степной пожар.