Ростов-на-Дону, , 08:07 — REGNUM В Ростовской области площадь пожара, который вспыхнул на территории Цимлянского лесничества, превышает 280 гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 1 октября.

«Наиболее сложная обстановка складывается в Цимлянском районе, где происходит горение лесного массива на площади более 280 га», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что работу пожарных расчётов осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Кроме того, в Ростовской области установилась сухая погода. Ранее спасатели предупреждали о том, что на Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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