Воронеж, , 15:02 — REGNUM Крупный ландшафтный пожар произошёл в Воронежской области днём 30 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

В районе хутора Песчаный Ольховатского района загорелась сухая трава и лесная подстилка, на 13:50 огонь охватил площадь в пять гектаров.

Всего, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, по данным на середину дня 30 сентября по области поступило уже 100 вызовов в связи с загоранием сухой травы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября и 1 октября в регионе ожидается усиление ветра. МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в регионе. Несколькими днями ранее в Воронежской области потушили сразу несколько крупных лесных пожаров, пострадали и жилые дома.

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