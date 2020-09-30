Воронеж, , 17:13 — REGNUM Сотрудников санатория «Жемчужина Дона» эвакуируют Павловском районе Воронежской области и-за лесного пожара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону 30 сентября.

Пожар возник в районе села Николаевка, огонь подошёл на 500 метров к территории санатория «Жемчужина Дона».

«Персонал лагеря санатория (33 человека) эвакуируются сотрудниками ГИМС по р. Дон, отдыхающих нет. Ориентировочная площадь пожара 5 га», — уточнил представитель МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября природные пожары зафиксированы в Ольховатском и Острогожском районах. В населенном пункте Дальняя Полубянка Острогожского района пал сухой растительности перекинулся на пять дачных домов.

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