Ростов-на-Дону, , 20:41 — REGNUM Общая площадь пожаров, вспыхнувших 30 сентября в Константиновске Ростовской области, достигла 4000 кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В Константиновске произошло загорание построек и сухой растительности на улицах Речная, Баумана на площади 4000 кв метров. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Противостоят огненной стихии 77 человек и 24 единицы спецтехники. Из-за сложных погодных условий тушение пожара ведётся по повышенному рангу. В настоящее время возгорание удалось локализовать.

ИА REGNUM напоминает, что днём 30 сентября в Константиновске загорелись два жилых дома. Пожар был ликвидирован на площади 400 кв. метров. Обошлось без пострадавших.

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