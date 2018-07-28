Рубен Грдзелян

Автор

Образование: 1995-2001 гг. – Ереванский государственный университет, факультет русского языка и литературы, магистр 2001-2004 гг. – Институт литературы им.М.Абегяна Национальной академии наук Армении, аспирантура, кандидат филологических наук Опыт работы: 2001-2006 гг. – информационное агентство АрмИнфо, корреспондент по экономике 2005-2006 гг. – представитель агентства РосБизнесКонсалтинг в Армении 2006-2011 гг. – общественно-политическая газета «Голос Армении», экономический 2008-2011 гг. – пресс-секретарь Службы принудительного исполнения судебных актов Министерства юстиции Армении 2011 февраль – руководитель Ереванского бюро российского федерального ИА REGNUM. 2014-2016 гг. – пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации при правительстве Армении