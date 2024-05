Ереван, 31 мая, 2018, 17:29 — ИА Регнум. В докладе Госдепартамента США о свободе религии в мире за 2017 год дается общая оценка ситуации со свободой вероисповедания в Армении. Религиозная свобода и индивидуальный выбор вероисповедания являются общей ценностью в Армении и в США, заявил 31 мая журналистам посол США в Армении Ричард Милс.

Sputnik Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши (Республика Арцах)

По словам дипломата, в целом оценка доклада относительно свободы вероисповедания в Армении положительная. Тем не менее, он указал на тревожащие правительство США стороны в ситуации в Армении.

«В любой стране и в любом обществе по этому ряду вопросов есть задачи, вызывающие озабоченность. Как в Армении, так и в США. Наша озабоченность в докладе касалась того, что при преподавании предмета история армянской церкви в школах те ученики, которые не являются последователями Армянской церкви, не чувствовали бы принуждения. Мы обсудили этот вопрос с нашими армянскими партнерами в правительстве, министерстве образования и науки и с представителями церкви», — отметил посол Милс.

В докладе Госдепартамента США о свободе религии в мире за 2017 год отмечается, что правозащитники выражают озабоченность в связи с совпадением точки зрения правительства и церкви относительно обучения в школах, где часто приравнивают принадлежность Армянской церкви к национальной идентичности. Здесь же со ссылкой на религиозные меньшинства и общественные организации отмечается, что заявления правительства, приравнивающие национальную идентичность к Армянской церкви, стимулируют государственную и социальную дискриминацию в отношении религиозных меньшинств.

Посол Милс не уточняет с каким именно правительством он обсуждал вопрос преподавания предмета «История Армянской церкви в школах» — с действовавшим до начала мая с. г. или с сегодняшним. Тем не менее одним из первых решений нового министра образования и науки Араика Арутюняна (работал в «Хельсинкской ассоциации» и в Transparency International) стало исключение из школьных программ предметов по истории церкви и военно-патриотического воспитания.

Необходимо отметить, что изучение истории церкви в школах Армении не раз становилось объектом критики из Вашингтона. Кроме госдеповских докладов, «проблема» нашла место в 2014 году в докладе комиссии ООН по правам ребенка, где отмечалась необходимость изъять предмет «История Армянской церкви» из обязательной школьной программы на основании того, что изучение данного предмета попирает права детей на свободу вероисповедания. Параллельно докладам данная тема активно подогревалась американскими СМИ в Армении (lragir.am, epress. am, azatutyun. am, 1in. am). Однако тогда правительство уверенно выступало за изучение истории церкви.