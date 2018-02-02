Ереван, 2 февраля, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Экономическая активность в Армении по итогам 2017 года составила 7,7%. При этом рост промышленного производства составил 12,6%, торговли — на 14%, услуг — на 14,4%. Индекс потребительских цен составил 1%, производство электроэнергии возросло на 6,1%, объем средней номинальной зарплаты возрос на 2,9% (240 тыс. драмов или около $500). Об этом свидетельствуют полученные ИА REGNUM данные Нацстатслужбы республики.

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Неплохие показатели зафиксировала экономика Армении по части роста внешней торговли — 26,9%. При это экспорт рос опережающими импорт темпами — на 27,8%, а импорт — на 25,2%. В целом стоимость внешней торговли составила без малого $6,5 млрд, из которых экспорт оценивается в $2,242 млрд, а импорт — $4,182 млрд. Очевидно, что проблема отрицательного платежного баланса республики остается острой. Согласно таможенным органам, экспорт при этом возрос в цене на 9,7%, а импорт — всего на 0,8%. Экспорт из Армении дорожает преимущественно за счет роста стоимости продукции горнорудной сферы.

Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году сократился на 3%. В основном, считается, что уже второй год спад в этой сфере фиксируется из-за очищения статистических данных от прежних статнакруток. В пользу этого говорит и то, что растениеводство сократилось на 7,8%, а животноводство возросло на 2,2%. Но на рынке наблюдалась обратная картина, когда цены на продукцию растениеводства были низкими, а продукция животноводства планомерно росла в цене.

Капитальное строительство возросло на 2,2%, в основном за счет прорывного роста по части международных кредитов. Взамен отмечен спад по части капстроительства со стороны организаций, государственного и общинных бюджетов. Политика кабинета Карена Карапетяна в 2017—2018 гг. заключалась в снижении государственных расходов с целью сокращения дефицита госбюджета.

При этом общие доходы государственного бюджета возросли на 5,6%, а расходы — на 3,8%, составив порядка $3,1 млрд. По сравнению с 2016 годом, дефицит госбюджета сократился на 4%.

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В 2017 году отмечен существенный рост грузоперевозок. В частности, железнодорожные грузоперевозки возросли на 1,1%, автомобильные — на 45,2%, авиационные — на 22,4%, трубопроводные — на 11,3%. Из 28 млн тонн перевезенных грузов 23,6 млн тонн приходится на автомобильные. Однако из расчета тонн/км автомобильные и ж/д перевозки почти равны. По части пассажироперевозок прорывным ростом отметилась сфера авиации — 20% роста или свыше 2,5 млн пассажиров.

За 2017 год государственный долг возрос на $832 и концу года составил $6 млрд 774 млн. Из общего госдолга без малого $5,5 млрд приходится на внешний долг (рост за год — $689 млн), $1,279 млрд приходится на внутренний долг (рост — $143 млн).

В 2017 продолжился процесс роста накоплений в банковской системе. К концу года количество счетов в банковской системе Армении превысило 4,5 млн. На этих счетах накоплено порядка $2,3 млрд, что больше аналогичного показателя 2016 года на 16,9%. То есть, накопленные финансовые ресурсы не работают на экономику, оседая мертвым грузом на банковских счетах.

В 2017 году Армению посетило 1,494 млн туристов, что больше 2016 года на 18,7%. С туристическими целями из Армении выехало 1,481 млн граждан, что больше предыдущего года на 17,3%. По принятой в международной практике методике, туристом считается гражданин, пребывающей в стране назначения от суток до года. То есть в этой статистике отображены и сезонные трудовые мигранты.

По положению на 1 января 2018 года постоянное население Армении составляет 2 млн 972 тыс. человек (2 млн 986 тыс. — на 1 января 2017 года и 2 млн 998 тыс. человек — на 1 января 2016 года). В 2017 году зафиксировано 37 699 родов против 41 763 родов в 2015 году. В отчетном году зафиксировано 15 214 браков и 3 940 разводов (17 603 браков и 3 670 разводов в 2015 году).

ВВП на душу населения в период с января на сентябрь 2017 года составил $2 615, безработица в третьем квартале прошлого года составила 16,5%.