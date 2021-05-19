Кирилл Зотов
Автор
Журналист. Занимается общественно-политическими темами. Считает, что журналистика призвана помогать людям.
Последние публикации
«Гражданская война на почве вакцины» — зачем Медведев противоречит Путину
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости» В России может быть введена обязательная вакцинация. Такое мнение на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума 19 мая высказал зампредседателя Совета...
19 мая 2021
Страшное: депутатскому корпусу России грозит обновление
На минувшей неделе «Единая Россия» заявила о старте процедуры предварительного голосования (праймериз). Все зарегистрированные избиратели могут проголосовать за понравившегося кандидата, который в случае победы будет включен в список для голосования на выборах депутатов Государственной думы...
18 марта 2021
Экономические связи между регионами: развитие или иллюзия?
10 марта региональные власти Оренбургской и Самарской областей заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому предполагается координация действий двух субъектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Взаимодействие предполагает, прежде всего, совместные действия по уменьшению...
11 марта 2021
Юбилей как возможность развития или напрасные траты?
Сразу несколько крупных российских городов будут в ближайшие годы отмечать свои юбилеи. Наиболее крупным событием в этом году обещает стать празднование 800-летия Нижнего Новгорода, в 2023 году готовится отпраздновать 300-летие Екатеринбург, а в 2024-м 450 лет будет отмечать столица Башкирии Уфа...
3 марта 2021
Строительство с натяжкой
Эпидемия коронавирусной инфекции сорвала планы многих регионов по вводу в строй новых объектов, прежде всего в социальной сфере. Причин этого несколько: как нехватка финансирования — много средств было брошено на борьбу с первоочередной проблемой — пандемией, так и дефицит рабочих рук. Не секрет...
25 февраля 2021
Что показала пятая неделя вакцинации от коронавируса в России
В России заканчивается пятая неделя вакцинирования населения от коронавирусной инфекции. Точное число привитых граждан властями не раскрывается, но уже очевидно, что оно превысило 3,5 млн человек. Регионы заверяют, что готовы увеличить темпы вакцинации, которую они хотят завершить в ближайшие...
20 февраля 2021
В Башкирии объединяют два университета: бесспорные плюсы и вредные минусы
Выступая на оперативном совещании в правительстве, глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что принято принципиальное решение об объединении двух крупных республиканских вузов — Башкирского госуниверситета (БашГУ), который в республике часто называют «классическим», и Уфимского государственного...
17 февраля 2021
Жилищное строительство в регионах: от спада к подъёму?
В конце января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство РФ выделило ряду регионов финансовую помощь в рамках федерального проекта «Жилье», который направлен на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры в ближайшие три года. Выделено в...
10 февраля 2021
На пути цифровизации системы госуправления
В конце года российское правительство официально заявило, что во всех субъектах Федерации начинается функционирование Центров управления регионом (ЦУР), которые должны будут обеспечивать взаимодействие между властью и обществом. В ближайшее время федеральный центр собирается активно заниматься...
3 февраля 2021
Протест уходит в регионы
Продолжающиеся призывы на несанкционированные акции протеста заставляют аналитиков погружаться в протестную повестку и анализировать факторы и слои общественных настроений, а также оценивать действия регионального руководства по их нейтрализации. Региональное измерение Особенностью протеста 23...
29 января 2021
707 млрд с «минусом»: бюджеты регионов и стратегии дефицита
Эксперты Центра развития региональной политики (ЦРРП) совместно с ИА «Национальный эксперт» представили доклад «Бюджеты регионов в 2021 г.: стратегии дефицита». Авторы анализируют расходную и доходную часть бюджетов всех российских регионов в 2021 г., а также фиксируют тот факт, что бюджет...
23 января 2021
На пути к массовой вакцинации возникли дефицит и «ковид-паспорта»
В понедельник, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Ещё в декабре прошлого года получили возможность привиться часть врачей, учителей и социальных работников. Теперь вакцинироваться могут остальные категории населения, кроме детей до 18 лет и беременных женщин...
20 января 2021
«Сшивать страну» в ковидокризис: судьба инфраструктурных проектов регионов
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости» Масштабные траты регионов на антиковидную политику ограничили потенциал регионального развития и требуют от субъектов особых стресс-режимов реагирования. Регионы ПФО избрали различную тактику выхода...
14 января 2021
Осенний COVID-19: усвоили ли губернаторы урок весны
Осень 2020 года ожидаемо принесла рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. 5 октября в России было зарегистрировано 11 615 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель, начиная с 11 мая, когда был зафиксирован «рекорд» заболеваемости — 11 656 человек...
6 октября 2020
Башкирии потребовался жёсткий административный контроль
Назначение Андрея Назарова премьер-министром Башкирии в регионе расценивают как необходимость разделить ответственность и продиктовано требованием жёсткого административного контроля за состоянием экономики. Напомним, 17 сентября парламент Башкирии проголосовал за назначение Андрея Назарова...
29 сентября 2020
Шихан Куштау разбудил протестную повестку в Башкирии
Победа экологических активистов (в терминологии главы Башкирии Радия Хабирова — романтиков), добившихся сохранения шихана Куштау, разбудила протестную повестку в республике. В августе месяце, помимо событий, связанных с желанием общественности отстоять гору, в информационном пространстве широко...
17 сентября 2020
Ситуация с Башсодой: никто из бывших чиновников не может быть спокоен
В Башкирии продолжается противостояние между региональными властями и собственниками Башкирской содовой компании (БСК). В первый день осени Арбитражный суд республики наложил арест на акции компании после искового заявления первого заместителя генерального прокурора России. Похоже, в ближайшее...
2 сентября 2020
Протесты на Куштау: спасти шиханы, купить БСК
В последние дни гор-шихан Куштау в Башкирии стал объектом, вокруг которого «ломают копья» широкая общественность республики и «Башкирская содовая компания» (БСК). Острая фаза конфликта переросла в столкновение между защитниками, правоохранительными органами и ЧОПом предприятия. После вмешательства...
22 августа 2020