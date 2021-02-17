В Башкирии объединяют два университета: бесспорные плюсы и вредные минусы
Уфа, 17 февраля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Выступая на оперативном совещании в правительстве, глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что принято принципиальное решение об объединении двух крупных республиканских вузов — Башкирского госуниверситета (БашГУ), который в республике часто называют «классическим», и Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), который считается одним из сильнейших вузов в стране по своему профилю. Ранее руководство республики заявляло о задаче создания в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Грядущее объединение двух университетов должно стать одним из первых шагов в этом направлении.
Бесспорные плюсы и вредные минусы
В отличие от ряда соседних регионов Башкирия при предыдущих руководителях не смогла попасть в программу создания «федеральных университетов». Один из крупнейших регионов страны остался без учебного заведения, которое могло бы конкурировать с ведущими вузами России. Предшественник Хабирова Рустэм Хамитов ставил вопрос о необходимости создания такого вуза, но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня Радий Хабиров вновь актуализировал этот вопрос, но в силу того, что проект создания «федеральных университетов» уже свёрнут, был выбран вариант создания научно-образовательного центра, который амбициозно объявлен институтом мирового уровня. Создавать НОЦ, вероятно, будут на базе уже существующих в Уфе вузов путём их объединения.
Однако эксперты отмечают, что объединение приведёт не только к мобилизации лучших образовательных и научных кадров. Старший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Сергей Таланов отмечает:
Политолог Алина Жестовская полагает, что «объединение государственных вузов, как и оптимизация любых оргструктур, питающихся из госбюджета, всегда имеет один бесспорный плюс — сокращение высшего менеджмента и затрат на его содержание».
По мнению директора ЭАЦ «Северо-Запад» Екатерины Колесниковой, объединение вузов может быть допустимо в случае, если они являются однопрофильными либо у них идёт совпадение по основным направлениям (например, гуманитарные, технические, авиационные).
Мера объединения
Несмотря на серьёзный общественный резонанс, который вызвало решение региональных властей объединить БашГУ и УГНТУ, ситуация для Башкирии отнюдь не нова. Несколько лет назад в Уфе уже объединили нефтяной технический университет (УГНТУ) и академию экономики и сервиса (УГАЭС). При этом нефтяной вуз сохранил название и статус, а академия сервиса фактически была поглощена им, войдя в состав более сильного вуза как его структурное подразделение. Объединение тоже широко обсуждалось, но такого резонанса всё же не вызвало — слишком в разных «весовых категориях» были два вуза. Однако статус БашГУ и УГАТУ считается сопоставимым, что накладывает дополнительный отпечаток на весь процесс объединения. Вероятно, власти Башкирии видят в качестве примера для подражания Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), который представляет собой крупнейший в Поволжье научный и образовательный центр, аккумулировавший у себя лучшие педагогические и научные кадры Татарии.
Однако не всегда опыт объединения имел положительные последствия. Екатерина Колесникова отмечает, что в Самарской области объединение Самарского аэрокосмического университета и Аэрокосмического университета повлекло ряд негативных событий:
«Сильно пострадал Самарский госуниверситет, который слили с Аэрокосмическим. Стоит отметить тот факт, что эту реформу интеллигенция, получившая гуманитарное образование в стенах университета, встретила грандиозными протестными уличными акциями, и этот скандал весьма негативно отразился на политическом имидже возглавлявшего в то время Самарскую область губернатора Николая Меркушкина».
После слияния стала непонятна сама концепция нового вуза. Является ли он теперь классическим университетом или инженерно-техническим вузом?
«В официальных декларациях администрации университета он записан как классический. Но на самом деле в числе шести приоритетных направлений, которые защищали в Москве во время презентации нового, были только лишь инженерно-технические специальности, ни гуманитарных, ни естественно-научных среди них не было», — отмечает Екатерина Колесникова.
Сергей Таланов замечает, что объединение вузов — обычный процесс не только для России, но и для стран Запада, но, по его мнению, необходимо чувствовать меру:
«Считаю, что объединение вузов массово не должно происходить. Но в ряде исключительных случаев, если для этого есть основания, объединение вузов необходимо. Учитывая, что в ряде европейских стран наблюдается объединение вузов, можно предположить, что и в России тоже продолжится этот процесс. Главное — необходимо сохранить в областных центрах возможность получить медицинское, техническое, педагогическое образование. Либо в рамках обучения в вузах, либо в рамках получения образования на факультетах объединенного вуза».
Алина Жестовская подчёркивает, что о качестве вузов наглядно свидетельствует рейтинг, составленный на основании анкетирования крупнейших работодателей России и международных топ-листов.
«Согласно ему, лучшие вузы Поволжья — в Татарстане и в Нижнем Новгороде. Затем следуют Башкортостан и Самарская область. Оренбуржье, Пермь, Пенза. Вузы из остальных семи регионов в перечне вообще не фигурируют», — отмечает эксперт.
Объединение вузовских структур, безусловно, может способствовать концентрации лучших исследовательских и педагогических кадров, но, как мы видим, единого рецепта успешности таких процессов не существует. Многое будет зависеть от качества управления новыми университетскими структурами.