Уфа, 17 февраля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Выступая на оперативном совещании в правительстве, глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что принято принципиальное решение об объединении двух крупных республиканских вузов — Башкирского госуниверситета (БашГУ), который в республике часто называют «классическим», и Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), который считается одним из сильнейших вузов в стране по своему профилю. Ранее руководство республики заявляло о задаче создания в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Грядущее объединение двух университетов должно стать одним из первых шагов в этом направлении.

FlankerFF
Башкирский государственный университет

Бесспорные плюсы и вредные минусы

В отличие от ряда соседних регионов Башкирия при предыдущих руководителях не смогла попасть в программу создания «федеральных университетов». Один из крупнейших регионов страны остался без учебного заведения, которое могло бы конкурировать с ведущими вузами России. Предшественник Хабирова Рустэм Хамитов ставил вопрос о необходимости создания такого вуза, но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня Радий Хабиров вновь актуализировал этот вопрос, но в силу того, что проект создания «федеральных университетов» уже свёрнут, был выбран вариант создания научно-образовательного центра, который амбициозно объявлен институтом мирового уровня. Создавать НОЦ, вероятно, будут на базе уже существующих в Уфе вузов путём их объединения.

Марьин Д.А
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)

Однако эксперты отмечают, что объединение приведёт не только к мобилизации лучших образовательных и научных кадров. Старший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Сергей Таланов отмечает:

«Объединение вузов — это, прежде всего, стресс для профессорско-преподавательского состава. Как правило, происходит его сокращение. Теряют свои позиции не только некоторые доценты и профессора, но и те, кто замещает должность заведующего кафедрой, декана, проректора, ректора. Соответственно, обычно наблюдаются конфликты. Для абитуриентов появление вместо нескольких вузов одного, при сохранении прежнего количества бюджетных мест, роли не играет. Расстраиваются, как правило, студенты престижных вузов. Так как поступили с таким трудом в престижный вуз, а при объединении со слабыми вузами студенты с низкими баллами вдруг оказываются там же».

Политолог Алина Жестовская полагает, что «объединение государственных вузов, как и оптимизация любых оргструктур, питающихся из госбюджета, всегда имеет один бесспорный плюс — сокращение высшего менеджмента и затрат на его содержание».

«Остальные аспекты — качество образования, материальная база, преподавательский состав зависят уже как раз от этого высшего менеджмента. И здесь объективно, как и в любой отрасли, жесточайший кризис, не позволяющий в каждый вуз или филиал подобрать толкового ректора. К минусам же я отнесу размывание профориентации. Мне всегда казалось сомнительным, когда в одном университете учат и актеров, и поваров, и юристов со строителями. Должна быть всё же некая индивидуальная экосистема в подобных учреждениях».
Алина Жестовская

По мнению директора ЭАЦ «Северо-Запад» Екатерины Колесниковой, объединение вузов может быть допустимо в случае, если они являются однопрофильными либо у них идёт совпадение по основным направлениям (например, гуманитарные, технические, авиационные).

«Какая главная цель подобных слияний? Это оптимизация расходов на содержание. Но ведь важно понимать, что сферы науки и образования — это не заводское производство и не птицефабрика, здесь большое влияние оказывает именно разнообразие выбора научных школ, программ обучения, специфики преподавания и проч. Непрофильные вузы между собой объединять крайне вредно».
Екатерина Колесникова

Мера объединения

Несмотря на серьёзный общественный резонанс, который вызвало решение региональных властей объединить БашГУ и УГНТУ, ситуация для Башкирии отнюдь не нова. Несколько лет назад в Уфе уже объединили нефтяной технический университет (УГНТУ) и академию экономики и сервиса (УГАЭС). При этом нефтяной вуз сохранил название и статус, а академия сервиса фактически была поглощена им, войдя в состав более сильного вуза как его структурное подразделение. Объединение тоже широко обсуждалось, но такого резонанса всё же не вызвало — слишком в разных «весовых категориях» были два вуза. Однако статус БашГУ и УГАТУ считается сопоставимым, что накладывает дополнительный отпечаток на весь процесс объединения. Вероятно, власти Башкирии видят в качестве примера для подражания Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), который представляет собой крупнейший в Поволжье научный и образовательный центр, аккумулировавший у себя лучшие педагогические и научные кадры Татарии.

Однако не всегда опыт объединения имел положительные последствия. Екатерина Колесникова отмечает, что в Самарской области объединение Самарского аэрокосмического университета и Аэрокосмического университета повлекло ряд негативных событий:

«Сильно пострадал Самарский госуниверситет, который слили с Аэрокосмическим. Стоит отметить тот факт, что эту реформу интеллигенция, получившая гуманитарное образование в стенах университета, встретила грандиозными протестными уличными акциями, и этот скандал весьма негативно отразился на политическом имидже возглавлявшего в то время Самарскую область губернатора Николая Меркушкина».

После слияния стала непонятна сама концепция нового вуза. Является ли он теперь классическим университетом или инженерно-техническим вузом?

«В официальных декларациях администрации университета он записан как классический. Но на самом деле в числе шести приоритетных направлений, которые защищали в Москве во время презентации нового, были только лишь инженерно-технические специальности, ни гуманитарных, ни естественно-научных среди них не было», — отмечает Екатерина Колесникова.

Сергей Таланов замечает, что объединение вузов — обычный процесс не только для России, но и для стран Запада, но, по его мнению, необходимо чувствовать меру:

«Считаю, что объединение вузов массово не должно происходить. Но в ряде исключительных случаев, если для этого есть основания, объединение вузов необходимо. Учитывая, что в ряде европейских стран наблюдается объединение вузов, можно предположить, что и в России тоже продолжится этот процесс. Главное — необходимо сохранить в областных центрах возможность получить медицинское, техническое, педагогическое образование. Либо в рамках обучения в вузах, либо в рамках получения образования на факультетах объединенного вуза».

Алина Жестовская подчёркивает, что о качестве вузов наглядно свидетельствует рейтинг, составленный на основании анкетирования крупнейших работодателей России и международных топ-листов.

«Согласно ему, лучшие вузы Поволжья — в Татарстане и в Нижнем Новгороде. Затем следуют Башкортостан и Самарская область. Оренбуржье, Пермь, Пенза. Вузы из остальных семи регионов в перечне вообще не фигурируют», — отмечает эксперт.

Объединение вузовских структур, безусловно, может способствовать концентрации лучших исследовательских и педагогических кадров, но, как мы видим, единого рецепта успешности таких процессов не существует. Многое будет зависеть от качества управления новыми университетскими структурами.