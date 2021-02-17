Уфа, 17 февраля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Выступая на оперативном совещании в правительстве, глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что принято принципиальное решение об объединении двух крупных республиканских вузов — Башкирского госуниверситета (БашГУ), который в республике часто называют «классическим», и Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), который считается одним из сильнейших вузов в стране по своему профилю. Ранее руководство республики заявляло о задаче создания в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Грядущее объединение двух университетов должно стать одним из первых шагов в этом направлении.

FlankerFF Башкирский государственный университет

Бесспорные плюсы и вредные минусы

В отличие от ряда соседних регионов Башкирия при предыдущих руководителях не смогла попасть в программу создания «федеральных университетов». Один из крупнейших регионов страны остался без учебного заведения, которое могло бы конкурировать с ведущими вузами России. Предшественник Хабирова Рустэм Хамитов ставил вопрос о необходимости создания такого вуза, но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Сегодня Радий Хабиров вновь актуализировал этот вопрос, но в силу того, что проект создания «федеральных университетов» уже свёрнут, был выбран вариант создания научно-образовательного центра, который амбициозно объявлен институтом мирового уровня. Создавать НОЦ, вероятно, будут на базе уже существующих в Уфе вузов путём их объединения.

Марьин Д.А Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)

Однако эксперты отмечают, что объединение приведёт не только к мобилизации лучших образовательных и научных кадров. Старший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Сергей Таланов отмечает:

«Объединение вузов — это, прежде всего, стресс для профессорско-преподавательского состава. Как правило, происходит его сокращение. Теряют свои позиции не только некоторые доценты и профессора, но и те, кто замещает должность заведующего кафедрой, декана, проректора, ректора. Соответственно, обычно наблюдаются конфликты. Для абитуриентов появление вместо нескольких вузов одного, при сохранении прежнего количества бюджетных мест, роли не играет. Расстраиваются, как правило, студенты престижных вузов. Так как поступили с таким трудом в престижный вуз, а при объединении со слабыми вузами студенты с низкими баллами вдруг оказываются там же».

Политолог Алина Жестовская полагает, что «объединение государственных вузов, как и оптимизация любых оргструктур, питающихся из госбюджета, всегда имеет один бесспорный плюс — сокращение высшего менеджмента и затрат на его содержание».