В последние дни гор-шихан Куштау в Башкирии стал объектом, вокруг которого «ломают копья» широкая общественность республики и «Башкирская содовая компания» (БСК). Острая фаза конфликта переросла в столкновение между защитниками, правоохранительными органами и ЧОПом предприятия. После вмешательства в ситуацию главы региона Радия Хабирова удалось достигнуть временного компромисса относительно отказа о разработке горы. Ситуация была поставлена на паузу, а конфликт удалось перевести из острой фазы в формат переговоров.

Glavarb.ru Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау

В ходе напряженных и эмоциональных переговоров республиканской власти и защитников горы 17 и 21 августа было принято ключевое решение — шиханы разрабатываться не будут, им будет присвоен статус охраняемого памятника природы. В эти дни Радий Хабиров выступил с заявлением о готовности республики выкупить часть активов «Башкирской содовой компании» и получить контрольный пакет акций компании. Сейчас регион владеет 38,28% акций. Смена собственника, по мнению главы региона, позволила бы лучше учитывать пожелания местных жителей, модернизировать производство для использования альтернативных источников сырья, хотя и сократило бы на какое-то время прибыль и дивиденды.

Экономист Всеволод Спивак на своей странице в Facebook отметил, что стоимость активов «Башкирской содовой компании» на сегодняшний день не увеличивается, а долговая нагрузка растет, при этом выплачиваются большие дивиденды. Акции компании росли даже в период пандемии, но протесты на Куштау привели к снижению котировок. По мнению экономиста, деньги собственниками вкладываются в производство только в той степени, чтобы в краткосрочном периоде предприятие могло работать, и компания остаётся со старым оборудованием, обрастает кредитами.

Glavarb.ru Здание правительства Башкирии

На встрече с общественниками 21 августа также был поднят вопрос о возможности выкупа акций. Хабиров подчеркнул, что Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение. И отметил, что администрацию региона не устраивает текущее положение дел в компании, их дивидендная политика, отсутствие вложений в модернизацию, бескомпромиссная политика в переговорах. Однако предприятие надо спасать, поэтому сейчас основная позиция — выкуп предприятия. Параллельно по поручению главы правительства республики приступили к юридической оценке сделки по приватизации «Соды» и возможных фактов нанесения ущерба бюджету.

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Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что сейчас нужно не останавливаться на достигнутых договорённостях, а смотреть в будущее — решать вопрос о сырьевой базе для предприятия. Для этого до 4 сентября должно собраться координационное совещание из представителей всех сторон конфликта.

«Важно, что Куштау сохранился. Но не менее важна и стабильность в республике. В моем понимании, встреча — это диалог, а не озвучивание требований и фактически ультиматум. Тем более что глава Башкирии продемонстрировал готовность идти на компромисс. Ситуацию долгие годы обостряла неадекватная информационная политика и лоббистское давление «БСК». Руководство республики предпринимает действия по сохранению горы, что, на мой взгляд, абсолютно правильно. Конечно, нужна и научно-практическая конференция, посвященная Куштау, которая позволит услышать голос ученых».

Среди возможных сырьевых баз для «БСК» часто называют Худолазское месторождение известняка, которое, по данным СМИ, на днях продано австрийской компании Lasselsberger. Каким образом будет использоваться это месторождение — вопрос пока открытый, но противники разработки Куштау именно в Худолазском месторождении известняка видят выход из ситуации. Впрочем, нынешнее руководство «БСК» с такой позицией несогласно, полагая, что альтернативы шихану нет.

Желание республики выкупить контрольный пакет акций «БСК» ставит вопрос о том, как это может повлиять на имидж Башкирии, позиционирующей себя в последние годы в качестве оптимальной площадки для бизнеса и инвестиций. Главный актив «БСК» — это месторождения известняка. Лоббисты компании добились принятия непопулярного решения по разработке шихана Куштау, однако политические и межнациональные риски заставляют корректировать позиции. Компромисс может быть достигнут, что потребует расходов как со стороны республики, так и со стороны собственников. Очевидно, республика готова к этому, а согласны ли собственники — пока не ясно.

Вероятнее всего, ситуация не повлияет на инвестиционную привлекательность Башкирии, так как все понимают обстоятельства, при которых республика передала контрольный пакет акций в руки собственников в 2013 году», — заключает Дмитрий Михайличенко.

Прошедший в середине недели Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье — 2020» отчасти дал ответ на этот вопрос, показав, что республика продолжает укреплять свои экономические позиции. На форуме, организованном правительством Башкирии и Агентством стратегических инициатив, были представлены передовые бизнес-практики, республикой заключены 23 крупных инвестиционных контракта на сумму более 10 млрд рублей.

Партнёрские отношения свяжут самые разные сферы: цифровые технологии, строительство, маркетинг, здравоохранение, социальное обеспечение, промышленность, культуру. В частности, был подписан договор с Центром стратегических разработок, который будет осуществлять аналитическое сопровождение комплексного социально-экономического развития республики. В сфере экономического развития республика договорилась о сотрудничестве с Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации.

WadPol Гора-шихан Куштау

Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов связывает успехи Башкирии в привлечении инвестиций с качественными и современными управленческими подходами, используемыми региональной администрацией. Он отмечает, что в I квартале объём инвестиций в основной капитал увеличился на 18,1%, связав «прорыв с результатами масштабной работы, проделанной по оптимизации взаимодействия власти, общественности и бизнеса». Панов также обращает внимание на то, что бывший сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров назначен вице-премьером Башкирии, что стало «значительным подспорьем для реализации многих стратегических инициатив» в республике:

«Показательно, что ключевым направлением его деятельности в рамках «Деловой России» было именно развитие комфортного инвестиционного климата и продвижение регионов, что, безусловно, станет важной поддержкой в достижении цели вхождения республики в первую пятерку наиболее привлекательных для инвестиций регионов».

«По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал в РФ выросли не более чем на 1,7% по сравнению с показателем предыдущего года. При этом, согласно поручению президента РФ, озвученному в ежегодном послании Федеральному собранию, прирост инвестиций должен достигать не менее 5% в год. В 2020 году среди российских регионов наметился ряд лидеров, внедряющих новые стратегические инициативы и практики по улучшению инвестиционного климата, что позволило им занять высокие места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ, среди них — Республика Башкортостан», — резюмирует Дмитрий Панов.