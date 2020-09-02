Ситуация с Башсодой: никто из бывших чиновников не может быть спокоен
В Башкирии продолжается противостояние между региональными властями и собственниками Башкирской содовой компании (БСК). В первый день осени Арбитражный суд республики наложил арест на акции компании после искового заявления первого заместителя генерального прокурора России. Похоже, в ближайшее время конфликт перейдёт в юридическую плоскость. Эксперты уже начинают сравнивать текущий процесс с процедурой возврата в собственность региона части акций компании «Башнефть» (ныне принадлежит «Роснефти»).
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Между тем особенностью ситуации вокруг содового производства в Башкирии является значительный информационный резонанс и непосредственное участие в конфликте широких групп общественности. Напомним, что конфликт развивался в течение нескольких последних лет. Первоначально БСК претендовала на шихан Тротау. Благодаря серьёзным лоббистским возможностям компания добилась поддержки министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который в 2018 году на Петербургском экономическом форуме высказался за разработку шихана. Но активистам и предыдущему главе региона Рустэму Хамитову удалась отстоять Тротау. В декабре 2018 года, уже после того, как в республику пришёл Радий Хабиров, на совещании под руководством вице-премьера России Дмитрия Козака было принято решение не трогать шиханы Торатау и Юрактау. При этом БСК получила право вести работу на шихане Куштау. Однако попытки предприятия начать технологические работы на горе вызвали взрыв возмущения у общественных активистов и экологов, которые в итоге едва не переросли в силовое противостояние. В итоге региональное руководство приняло решение отказаться от разработки шихана, что было воспринято экоактивистами как собственная победа.
Политолог Алина Жестовская отмечает, что «когда кто-то говорит, что решение по Куштау было принято под давлением, это правда, но лишь отчасти».
Социолог, член экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Таланов солидарен с такой точкой зрения. Он полагает, что «принятое решение по Куштау нельзя считать простым».
Эксперт отмечает, что такой подход, способность вести диалог с общественностью, находить компромисс свидетельствует не о проявленной слабости, а скорее о политической гибкости и мудрости руководства Башкирии.
Однако отказ от разработки Куштау вызвал недовольство собственников БСК, которые пригрозили массовыми увольнениями на предприятии в случае, если производство будет остановлено из-за отсутствия сырья. Это заставило главу республики Радия Хабирова и вице-премьера Андрея Назарова, курирующего весь экономический блок, искать альтернативные пути решения сложного вопроса. Радий Хабиров предложил владельцам компании выкупить у них часть акций с тем, чтобы довести государственную долю более чем до 50% (на данный момент 38%). Но эта инициатива не встретила понимания у собственников БСК. В итоге Радий Хабиров, заручившись публичной поддержкой Владимира Путина, потребовал проверить законность сделки по продаже Башкирской содовой компании акций государства (передача акций продолжалась до 2013 года, когда БСК окончательно перешла в частную собственность). По мнению региональных властей, ущерб от приватизации БСК составил 34 млрд рублей. В Башкирии полагают, что расследование может привести к открытию уголовных дел против бывших чиновников правительства республики.
Политолог Дмитрий Михайличенко отмечает:
На данный момент можно констатировать, что шихан Куштау, равно как и аналогичные ему Тротау и Юрактау, разрабатываться не будут, а значит, общественные активисты, представители национальных и экологических организаций сумели убедить власть в правильности и искренности своих намерений. Но вопрос с принадлежностью БСК ещё не решён и, вероятно, нас ждут многочисленные судебные заседания и иски сторон друг к другу. Ситуация, в которой никто из бывших чиновников башкирского правительства не может чувствовать себя спокойно.
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