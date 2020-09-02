В Башкирии продолжается противостояние между региональными властями и собственниками Башкирской содовой компании (БСК). В первый день осени Арбитражный суд республики наложил арест на акции компании после искового заявления первого заместителя генерального прокурора России. Похоже, в ближайшее время конфликт перейдёт в юридическую плоскость. Эксперты уже начинают сравнивать текущий процесс с процедурой возврата в собственность региона части акций компании «Башнефть» (ныне принадлежит «Роснефти»).

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

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Между тем особенностью ситуации вокруг содового производства в Башкирии является значительный информационный резонанс и непосредственное участие в конфликте широких групп общественности. Напомним, что конфликт развивался в течение нескольких последних лет. Первоначально БСК претендовала на шихан Тротау. Благодаря серьёзным лоббистским возможностям компания добилась поддержки министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который в 2018 году на Петербургском экономическом форуме высказался за разработку шихана. Но активистам и предыдущему главе региона Рустэму Хамитову удалась отстоять Тротау. В декабре 2018 года, уже после того, как в республику пришёл Радий Хабиров, на совещании под руководством вице-премьера России Дмитрия Козака было принято решение не трогать шиханы Торатау и Юрактау. При этом БСК получила право вести работу на шихане Куштау. Однако попытки предприятия начать технологические работы на горе вызвали взрыв возмущения у общественных активистов и экологов, которые в итоге едва не переросли в силовое противостояние. В итоге региональное руководство приняло решение отказаться от разработки шихана, что было воспринято экоактивистами как собственная победа.

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Политолог Алина Жестовская отмечает, что «когда кто-то говорит, что решение по Куштау было принято под давлением, это правда, но лишь отчасти».

«Да, власти Башкирии и федеральный центр фактически поставили точку в данном проекте. Но я бы не стала говорить, что репутационно кто-то их них всерьез проиграл. Думаю, что мы увидели очень важный кейс в сфере политического менеджмента: власти, которые курировали проект, сумели признать допущенную ошибку, вышли для диалога к людям, после которого приняли решение.