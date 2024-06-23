В России 22 июня, в День памяти и скорби, прошли мероприятия в память о павших в период Великой Отечественной войны. Траурные мероприятия и волонтёрские акции прошли и в новых регионах.

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

В этот день президент России Владимир Путин традиционно возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. Также цветы к Вечному огню возложил и министр обороны Андрей Белоусов.

Александр Казаков/ТАСС Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Траурные акции в ДНР

Погибших в период Великой Отечественной войны вспоминали и в новых регионах, включая Донецкую Народную Республику (ДНР). Так, в частности, на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в ДНР и ЛНР доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в рамках акции «Свеча памяти». Кроме того, на Саур-Могиле волонтёры выложили из свечей фигуры двух воинов и слова «Донбасс помнит».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Акция «Огненные картины войны» в ДНР

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Акция «Огненные картины войны» в ДНР

Возле комплекса из свечей волонтёры акции выложили фигуры двух воинов и слова «Донбасс помнит». В то же время в рамках памятных мероприятий, в которых приняли участие и местные жители, состоялись минута молчания, возложение цветов и исполнение композиций о войне.

Александр Река/ТАСС Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» в Луганске

Александр Река/ТАСС Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» в Луганске

Мемориальный комплекс Саур-Могила возведён на вершине одноимённого кургана — одной из самых высоких точек Донецкого кряжа. Во время Великой Отечественной войны высота играла важную стратегическую роль: с вершины Саур-Могилы просматривается территория радиусом 30–40 километров.

Сергей МальгавкоТАСС Акция «Огненные картины войны» в Крыму

Сергей МальгавкоТАСС Акция «Огненные картины» войны в Крыму

Несмотря на памятную дату и траурные мероприятия, ВСУ ударили днём 22 июня по Донецку и Белгородской области. В результате атак украинских боевиков погибли три жителя Донецка, ещё четыре человека пострадали. В Белгородской области при ударе ВСУ погиб житель села Салтыково.

1000 свечей в Мелитополе

22 июня живую огненную картину из 1000 свечей собрали в Мелитополе активисты движений «Волонтёры Победы» и «Мы вместе» в рамках акции, приуроченной к Дню памяти и скорби. На подготовку символических изображений, отсылающих к событиям Великой Отечественной войны, ушло три часа. Добровольцы расставили лампадки со свечами так, что получилась надпись «Не забудем» и контуры танка Т-70.

Александр Полегенько/ТАСС Акция «Огненные картины войны» в Мелитополе

Александр Полегенько/ТАСС Акция «Огненные картины войны» в Мелитополе

Александр Полегенько/ТАСС Акция «Огненные картины войны» в Мелитополе

Акция «Свеча памяти» в Санкт-Петербурге

Вместе с тем на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в ночь на 22 июня провели памятную акцию «Свеча памяти», посвящённую 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Петр Ковалев/ТАСС Акция «Свеча памяти» в Санкт-Петербурге

В рамках акции волонтёры составили из свечей композицию из звезды, числа 80 и изображения Петропавловской крепости. Отмечалось, что главной особенностью акции в этом году стало театрализованное представление, в заключение которого продемонстрировали готовую композицию из свечей.

Концерт-реквием во Ржеве

В этом году у Ржевского мемориала Советскому солдату прошёл ежегодный концерт-реквием «Мы этой памяти верны». Посетителями концерта стали 1500 человек. Мероприятие открылось выступлением солиста Михаила Гаврилова и регионального движения «Бессмертный полк России» в Тверской области, которые вынесли на сцену портреты своих предков — ветеранов Великой Отечественной войны под песню «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры».

Дмитрий Рогулин/ТАСС Акция «Завтра была война» в Волгограде

Павел Колядин/ТАСС Акция «Свеча памяти» в Белгороде

Сергей Булкин/ТАСС Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» в Москве

Сергей Булкин/ТАСС Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» в Москве

В заключительной части концерта зрителям показали лазерное шоу по мотивам песни «Журавли», в котором ожили драматические события Великой Отечественной войны. В конце все участники концерта и посетители зажгли лампады и возложили цветы к мемориалу в память о подвиге предков в борьбе с нацизмом.

Павших героев вспоминали и за границей

Российская дипмиссия в Германии во главе с послом РФ Сергеем Нечаевым возложила цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков. Помимо Нечаева и сотрудников российского диппредставительства в торжественно-траурной церемонии приняли участие представители общественных организаций Германии.