Москва, 22 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставили на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в Донбассе в рамках акции «Свеча памяти». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Церемония передачи Вечного огня состоялась на мемориальных комплексах «Саур-Могила» в ДНР и «Острая могила» в ЛНР, посвящённых жертвам Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Частицу огня доставили в Донбасс военнослужащие Центрального военного округа и представители «Народного фронта». В Луганске акция прошла с участием военнослужащих, юнармейцев и общественников. У обелисков зажгли памятные свечи и возложили цветы.

В Донецке военнослужащие группировки войск «Восток» почтили память советских воинов у мемориала Героям-освободителям Донбасса. Такие же акции прошли и в других городах.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня в День памяти и скорби Минобороны запустило мультимедийный проект под названием «Тот самый длинный день в году…». Он создан на основе рассекреченных документов о героических действиях Красной армии в первые дни войны.

«Единая Россия» и МГЕР в День памяти и скорби организовали по всей стране памятные акции. В российских городах появились сотни «огненных картин», сюжеты которых затрагивают тему Великой Отечественной войны.