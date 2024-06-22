Донецк, 22 июня, 2024, 10:58 — ИА Регнум. В рамках всероссийской акции «Огненные картины войны» в День памяти и скорби зажгли тысячи свечей на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР).

РИА Новости/Таисия Воронцова

Возле комплекса из свечей волонтёры акции выложили фигуры двух воинов и слова «Донбасс помнит». В то же время в рамках памятных мероприятий, в которых приняли участие и местные жители, состоялись минута молчания, возложение цветов и исполнение композиций о войне.

Мемориальный комплекс Саур-Могила возведён на вершине одноимённого кургана — одной из самых высоких точек Донецкого кряжа.

Во время Великой Отечественной войны высота играла важную стратегическую роль: с вершины Саур-Могилы просматривается территория радиусом 30–40 километров.

Штурм укреплений, возведённых нацистами на этой высоте, был ключевым эпизодом операции по освобождению Донбасса от немцев в июле–августе 1943 года. Кроме того, бойцы 5-й ударной армии, участвовавшие во взятии Саур-Могилы, после взятия Берлина написали на стене Рейхстага: «Сталинград — Саур-Могила — Варшава — Берлин!»

Как передавало ИА Регнум, 22 июня, в День памяти и скорби, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Также глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».

8 мая, накануне Дня Победы, у мемориала на Саур-Могиле активисты молодёжных организаций региона развернули георгиевскую ленту длиной 300 метров.