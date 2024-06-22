Санкт-Петербург, 22 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в ночь на 22 июня провели памятную акцию «Свеча памяти», посвящённую 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Петр Ковалев/ТАСС

В рамках акции волонтёры составили из свечей композицию из звезды, числа 80 и изображения Петропавловской крепости.

Отмечается, что главной особенностью акции в этом году стало театрализованное представление, в заключение которого продемонстрировали готовую композицию из свечей.

Участники мероприятия также могли посетить выставку поискового и реконструкторского движений Санкт-Петербурга. Там всем желающим продемонстрировали обмундирование, оружие и личные вещи бойцов Красной армии.

Для участников мероприятия также организовали мастер-классы по изготовлению окопных свечей, которые отправят в дальнейшем в зону проведения спецоперации. Помимо этого, состоялись концерты и выступление симфонического оркестра. В 4 часа утра, ровно в то время, когда нацистская Германия напала на СССР в 1941 году, участники акции почтили память всех погибших во время Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориальной доске «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!».

Как передавало ИА Регнум, в этот день живую огненную картину из 1000 свечей собрали в Мелитополе активисты движений «Волонтёры Победы» и «Мы вместе» в рамках акции, приуроченной ко Дню памяти и скорби. На подготовку символических изображений, отсылающих к событиям Великой Отечественной войны, ушло три часа. Добровольцы расставили лампадки со свечами так, что получилась надпись «Не забудем» и контуры танка Т-70.

В российских регионах, в том числе на новых территориях, в День памяти и скорби прошли различные акции. В частности, на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в ДНР и ЛНР доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в рамках акции «Свеча памяти». Кроме того, на Саур-Могиле волонтёры выложили из свечей фигуры двух воинов и слова «Донбасс помнит».

Во Ржеве у мемориала Советскому солдату прошёл концерт-реквием, приуроченный ко Дню памяти и скорби.