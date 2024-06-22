Москва, 22 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве, сообщила 22 июня пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Станислав Красильников

Также цветы к Вечному огню возложил и министр обороны Андрей Белоусов, сказано в сообщении.

«В День памяти и скорби Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кремль сообщил, что 22 июня, в День памяти и скорби, годовщину начала Великой Отечественной войны, Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Также глава государства в ходе церемонии возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы», отмечалось в сообщении.

21 июня на встрече с выпускниками военных вузов Путин заявил, что благодаря отваге советских солдат в годы Великой Отечественной войны была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, а сейчас внуки и правнуки советских солдат борются с неонацизмом.

9 мая в своей речи во время парада Победы на Красной площади в Москве президент заявил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина страны. Он призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне и умение этого поколения беречь дружбу, стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину.