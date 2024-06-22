Москва, 22 июня, 2024, 13:31 — ИА Регнум. В результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли три человека и четыре получили ранения, сообщил 22 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Начиная с четырёх часов утра противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке. Три человека погибли, ещё четверо ранены сегодня в результате вооружённой агрессии Киева», — написал он.

Глава региона уточнил, что в Будённовском районе Донецка украинские военные впервые применил ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью, в результате обстрела погибли трое мужчин — сотрудники строительной фирмы. В Куйбышевском районе столицы ДНР при подрыве на мине ранение получил мужчина 1950 года рождения.

В Никитовском районе Горловки, добавил Пушилин, в результате атаки украинского дрона на гражданский микроавтобус по автодороге на посёлок Гольмовский ранения получили трое мужчин.

Кроме того, по словам главы региона, в результате обстрелов были повреждены шесть жилых домой и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке, а также микроавтобус, 10 легковых автомобилей и дорожное покрытие.

«На данный момент противник совершил 16 обстрелов, выпущено 40 боеприпасов, применялись реактивная артиллерия калибра 122 мм (ракеты словацкого производства JROF-M), 227 мм (HIMARS, ракеты М26, М31, М30А1), ствольная артиллерия калибра 155 мм (в том числе кассетного типа), БПЛА-камикадзе», — заключил Денис Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин предупреждал о том, что в столице ДНР возможны новые обстрелы.

22 июня по всей территории России, включая ДНР, проходит День памяти и скорби, приуроченный к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Несмотря на постоянные обстрелы региона со стороны ВСУ, у мемориального комплекса Саур-Могила волонтёры выложили из свечей фигуры двух советских воинов и слова «Донбасс помнит». Также на Саур-Могилу доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.