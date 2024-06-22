Белгород, 22 июня, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Житель села Салтыково в Белгородской области погиб при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости/Сергей Аверин

«Вооружённые силы Украины нанесли очередной удар. Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Случилось самое страшное — погиб мирный житель», — написал глава области в Telegram-канале.

По информации Гладкова, мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран мужчина скончался до приезда врачей.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Белгороде прозвучали взрывы на фоне сирены ракетной опасности. По информации Минобороны РФ, около 11:00 мск средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над областью.

В этот же день ВСУ обстреляли Донецк. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрелов Донецка и Горловки погибли три человека и четыре получили ранения.