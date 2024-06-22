Житель Белгородской области погиб при ударе ВСУ по селу Салтыково
Белгород, 22 июня, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Житель села Салтыково в Белгородской области погиб при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вооружённые силы Украины нанесли очередной удар. Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Случилось самое страшное — погиб мирный житель», — написал глава области в Telegram-канале.
По информации Гладкова, мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран мужчина скончался до приезда врачей.
Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Белгороде прозвучали взрывы на фоне сирены ракетной опасности. По информации Минобороны РФ, около 11:00 мск средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над областью.
В этот же день ВСУ обстреляли Донецк. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрелов Донецка и Горловки погибли три человека и четыре получили ранения.