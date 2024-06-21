Москва, 21 июня, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Россия бережёт каждую страницу своей истории и память героев, которые не раз определяли судьбу Отечества, заявил 21 июня президент Владимир Путин.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«Мы бережём каждую страницу воинской летописи Родины, чтим имена героев, не жалевших себя ради её свободы и будущего», — сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.

В тяжёлых битвах закалялись традиции отечественной военной школы и формировались те качества, которые всегда отличали российских воинов, от рядового до маршала — любовь к Родине, стойкость и мужество, отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая в своей речи во время парада Победы на Красной площади в Москве президент заявил, что судьба России и её будущее зависят от каждого гражданина страны. Он призвал равняться на поколение победителей в Великой Отечественной войне и умение этого поколения беречь дружбу, стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и в своей стране, искренне и беззаветно любить Родину.

18 июня глава государства заявил, что уверен в победе России. Как всегда было в истории, в годы испытаний российское общество демонстрирует сплочённость, единение армии и народа, верность ценностям взаимопомощи и солидарности, завещанным предками, подчеркнул президент.

22 июня в День памяти и скорби Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщила ранее 21 июня пресс-служба Кремля. Также глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».