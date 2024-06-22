Мелитополь, 22 июня, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Живую огненную картину из 1000 свечей собрали в Мелитополе активисты движений «Волонтёры Победы» и «Мы вместе» в рамках акции, приуроченной к Дню памяти и скорби. Об этом сообщил 22 июня корреспондент ИА Регнум Евгений Милованов.

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы»

На подготовку символических изображений, отсылающих к событиям Великой Отечественной войны, ушло три часа. Добровольцы расставили лампадки со свечами так, что получилась надпись: «Не забудем» и контуры танка Т-70.

«Сегодняшняя акция — это дань памяти всем погибшим в Великой Отечественной войне», — отметила депутат Законодательного собрания Запорожской области, руководитель регионального движения «Мы вместе» Кристина Параскан.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3897228" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Участники движения с 2022 года проводят различные патриотические акции, призванные возрождать память о наших предках, отдававших свои жизни в борьбе с фашизмом.

Как сообщало ИА Регнум, в российских регионах, в том числе на новых территориях, в День памяти и скорби прошли различные акции. В частности, на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в ДНР и ЛНР доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в рамках акции «Свеча памяти». Кроме того, на Саур-Могиле волонтёры выложили из свечей фигуры двух воинов и слова «Донбасс помнит».