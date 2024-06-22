Московская область, 22 июня, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Во Ржеве у мемориала Советскому солдату в День памяти и скорби прошёл ежегодный концерт-реквием «Мы этой памяти верны». Об этом ИА Регнум сообщили организаторы мероприятия.

Сергей Карпухин/ТАСС

В этом году посетителями концерта стали 1500 человек. Мероприятие открылось выступлением солиста Михаила Гаврилова и регионального движения «Бессмертный полк России» в Тверской области, которые вынесли на сцену портреты своих предков — ветеранов Великой Отечественной войны под песню «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры».

Как отметили организаторы концерта, на месте царила атмосфера единения и проникновенного уважения. К участникам мероприятия также обратилась руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

«Сегодня особенный день, ровно 83 года назад это был последний мирный день перед войной, жизнь каждого человека изменилась. И, наверное, тогда не стояло выбора. Сегодня мы должны понимать, что защита Родины, защита интересов страны — это дело каждого гражданина Российской Федерации, и наша задача помнить это, поэтому наш концерт называется «Мы этой памяти верны»», — отметила Шадрина.

Она добавила, что в этот день вспоминают всех, чьи имена известны или неизвестны. Каждый из ветеранов и участников Великой Отечественной войны является примером, и все россияне должны помнить, что Россия достойна этой памяти.

Кроме того, во время концерта прошло награждение дипломантов и победителей конкурса «Мы этой памяти верны», реализованного «Бессмертным полком России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы концерта отметили, что подача более 4800 работ на участие в конкурсе говорит о том, что история России и память о героях будет жить во всех будущих поколениях россиян.

На сцене вместе с представителями отечественной эстрады выступили победители конкурса в номинации «Лучшее исполнение песни собственного сочинения или современных авторов, посвященной Великой Отечественной войне, героям СВО» — Дмитрий Клычков из Нижегородской области с песней «Мама, я — 300», и Марина и Алексей Жидковы из Владимирской области с песней «Остановитесь на мгновенье, люди».

Более того, в концерте приняли участие жюри конкурса и известные артисты, включая заслуженного артиста России Сергея Куприка, заслуженного артиста Луганской Народной Республики Сергея Чуйкова, участники спецоперации Роман Разум, Александр Ванюшкин, вокалист и певец Александр Панайтов, актёр Игорь Петренко и поэт Владислав Маленко.

По словам фронтового артиста, музыканта и композитора Алексея Поддубного (Джанго), Ржевский мемориал Советскому солдату напоминает о той жертве, которую принесли все советские воины и народ, а также о том, что эта жертва была не напрасной.

«Мы должны быть благодарны всем этим людям, которые ценой своей жизни добыли нам свободу. Чувствую большую ответственность, выступая здесь, героизм наших воинов не забыть», — отметил Поддубный.

В заключительной части концерта зрителям показали лазерное шоу по мотивам песни «Журавли», в котором ожили драматические события Великой Отечественной войны. В конце все участники концерта и посетители зажгли лампады и возложили цветы к мемориалу в память о подвиге предков в борьбе с нацизмом.

Как передавало ИА Регнум, в этот день живую огненную картину из 1000 свечей собрали в Мелитополе активисты движений «Волонтёры Победы» и «Мы вместе» в рамках акции, приуроченной ко Дню памяти и скорби. На подготовку символических изображений, отсылающих к событиям Великой Отечественной войны, ушло три часа. Добровольцы расставили лампадки со свечами так, что получилась надпись: «Не забудем» и контуры танка Т-70.

В российских регионах, в том числе на новых территориях, в День памяти и скорби прошли различные акции. В частности, на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в ДНР и ЛНР доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в рамках акции «Свеча памяти». Кроме того, на Саур-Могиле волонтёры выложили из свечей фигуры двух воинов и слова «Донбасс помнит».