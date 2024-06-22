Берлин, 22 июня, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Российская дипмиссия в Германии во главе с послом РФ Сергеем Нечаевым возложила цветы к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков в День памяти и скорби, приуроченному к 83-летию начала Великой Отечественной войны.

Telegram-канал посольства России в Германии

«22 июня 2024 г. состоялась церемония возложения цветов на советском воинском мемориале в Панкове в Берлине по случаю 83-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР», — говорится в Тelegram-канале посольства.

Помимо Нечаева и сотрудников российского диппредставительства, в торжественно-траурной церемонии приняли участие представители общественных организаций Германии.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня живую огненную картину из 1000 свечей собрали в Мелитополе активисты движений «Волонтёры Победы» и «Мы вместе» в рамках акции, приуроченной ко Дню памяти и скорби. На подготовку символических изображений, отсылающих к событиям Великой Отечественной войны, ушло три часа. Добровольцы расставили лампадки со свечами так, что получилась надпись «Не забудем» и контуры танка Т-70.

В российских регионах, в том числе на новых территориях, в День памяти и скорби прошли различные акции. В частности, на мемориальные комплексы «Саур-Могила» и «Острая могила» в ДНР и ЛНР доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в рамках акции «Свеча памяти». Кроме того, на «Саур-Могиле» волонтёры выложили из свечей фигуры двух воинов и слова «Донбасс помнит».

Во Ржеве у мемориала Советскому солдату прошёл концерт-реквием, приуроченный ко Дню памяти и скорби. Кроме того, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в ночь на 22 июня провели памятную акцию «Свеча памяти», посвящённую 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, в рамках которой волонтёры составили из свечей композицию из звезды, числа 80 и изображения Петропавловской крепости.