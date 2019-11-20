В Красноярск пришли сибирские морозы
20 ноября в Красноярске заметно похолодает, днём до — 13 °C, будет облачно и маловетрено. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Ближе к вечеру температура воздуха начнёт понижаться и ночью достигнет — 19°С… — 21 °C.
Мороз до — 19 °C удержится в столице края и 21 ноября, и только в пятницу 22 ноября ожидается небольшое потепление до — 16 °C днём и — 18 °C ночью.
До — 47,5°С: север Красноярского края накрыли аномальные морозы
Аномально морозная погода установилась на севере Красноярского края,сообщили в Гидрометцентре России. Сильные морозы принёс арктический антициклон.
В Эвенкии (северо-восток Красноярского края) ночью с 18 на 19 ноября температура воздуха на многих метеостанциях опустилась ниже — 40 °C. На отдельных станциях минимальная температура достигала — 47.5°С. Днём 18 ноября на данной территории температура не превышала — 38 °C.
Коммунальная авария в Барнауле (повреждение на тепловой сети диаметром 600 по адресу проспект Ленина, 142) произошла, когда температура воздуха опустилась до отметки — 30° Цельсия.Под отключение попали 26 жилых домов и детские сады №45 и 105. Дорожные службы работают на месте аварии.
Фото с сайта администрации Барнаула.
До — 43 градусов. Январские морозы пришли в Бурятию
Наступление настоящих зимних морозов синоптики спрогнозировали в Бурятии.
В Ростовской области ожидаются морозы до — 15 градусов
О похолодании ранее предупредили жителей Ростовской области.
Мать с сыном едва не замёрзли на трассе в Омской области
В Омской области произошло ЧП, связанное с морозами. На трассе в сломавшемся автомобиле едва не замёрзли мать с сыном. Их спасли полицейские.
На Урале морозно второй день. В Екатеринбурге к вечеру 20 ноября потеплеет, до минус 18.
21 ноября на Среднем Урале столбик термометра достигнет уже минус 10.
В Алтайский край идут 30-градусные морозы
Жителей Алтайского края предупредили о 30-градусных морозах.
В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске из-за мороза отменили уроки
19 ноября в школах трёх городов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры из-за мороза были отменены или ограничены занятия в школах.
В Челябинске температура воздуха опустилась ниже минус 20
Морозы пришли в Челябинск. Местами столбик термометра опустился ниже минус 20 градусов.
В Екатеринбурге и окрестностях резко похолодало
В Екатеринбурге 19 ноября температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов. Местами столбик термометра достиг отметки ниже минус 25.
Также похолодало и в окрестностях города. Из-за морозов не все горожане смогли завести машины, некоторые опоздали на работу. Также похолодало и в окрестностях города.
Забайкалье попало в десятку самых холодных мест Земли
Аномальные морозы в Каларском районе Забайкальского края не остались без внимания синоптиков центра «Фобос».
«Благодаря аномальным морозам в Каларском районе Забайкалье попало в десятку самых холодных мест планеты, а Чара стала третьей в России, уступая только Ербогачену в Иркутской области — — 44,3° и селу Стрелка Чуня в Красноярском крае — — 45,5°. Несмотря на фантастические морозы работа на стройке века идёт по графику!» — отметили в Байкальской Горной компании.
В Кузбасс идут морозы до — 35 ºС
По данным Кемеровского гидрометцентра в ночь на среду, 20 ноября, в Кузбассе похолодало до — 25…-30 ºС. Днём температура составит −18…−23 ºС, по югу — 8…-13 ºС. Местами небольшой снег. В ночь на четверг, 21 ноября, в регионе по прогнозу до — 27 ºС, местами до — 35 ºС. Днём до — 23 ºС, местами до — 27 ºС, слабый снег. В ночь на пятницу, 22 ноября, в регионе будет мороз до — 27 ºС, местами до — 35 ºС. Днём до −20…−25 ºС, местами до — 30 ºС. Возможен снег.
-23 градуса — ещё тепло: в Якутии ждут похолодания
Жители Якутии ждут похолодания и обсуждают в соцсетях, что — 23 градуса для региона — это ещё тепло.
Спасатели просят новосибирцев тщательно подготовиться к сильным морозам
Сотрудники новосибирского управления МЧС России призвали новосибирцев соблюдать повышенные меры безопасности в связи с сильными морозами, которые прогнозируются в регионе в ближайшее время.
Спасатели просят население региона «одеваться соответственно погоде, сократить время пребывания на улице, не перекаливать печи и не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы», а также «отказаться от выходов на водоёмы и тщательно готовиться к поездкам за пределы населённых пунктов».
В Хабаровском крае после циклона открыты трассы на Владивосток и ЕАО
После снежного циклона в Хабаровском крае возобновлено движение по трассам на Владивосток и Биробиджан. Пока остаются закрытыми для движения пассажирского автотранспорта трассы Хабаровск — Находка и Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре.
Синоптики предупредили новосибирцев о резком похолодании
В Новосибирске по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 20 по 21 ноября ожидается резкое понижение температуры. Мороза начали усиливаться ещё накануне, 19 ноября, в некоторых районах к вечеру похолодало до — 28 °C. Сегодня ночью, 20 ноября, в Новосибирске температура воздуха опустилась до — 27 °C, в пригороде до — 30 °C. Днём по прогнозам до — 22 °C, ветер 4−9 м/с, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. В четверг, 21 ноября, температура ночью опустится до — 28 °C, днем до — 24 °C.
Коммунальная авария в Барнауле потребовала введения специального режима
Власти Барнаула из-за произошедшей в морозы коммунальной аварии объявили режим повышенной готовности в двух районах города — Октябрьском и Железнодорожном.
По данным пресс-центра барнаульской мэрии, который цитирует начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслава Романова, для замерзающих граждан готовы два пункта временного размещения, организовано дежурство на месте аварии.