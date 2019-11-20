20 ноября в Красноярске заметно похолодает, днём до — 13 °C, будет облачно и маловетрено. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Ближе к вечеру температура воздуха начнёт понижаться и ночью достигнет — 19°С… — 21 °C.

Мороз до — 19 °C удержится в столице края и 21 ноября, и только в пятницу 22 ноября ожидается небольшое потепление до — 16 °C днём и — 18 °C ночью.