Улан-Удэ, , 14:16 — REGNUM Наступление настоящих зимних морозов прогнозируют синоптики в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в Бурятском гидрометцентре, по северу республики ночью 20 ноября ожидается понижение температуры до 43 градусов мороза.

По остальной территории столбик термометра опустится до 27, а местами до 35 градусов со знаком минус. Ночь ожидается преимущественно без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с.

Зато днём 21 ноября местами пройдёт небольшой и умеренный снег, а по южному Прибайкалью ветер усилится до 15 м/с.

Отнюдь не хорошая погода установилась в эти дни и в других регионах Сибири и Дальнего Востока. Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай не могут справиться с обрушившимися на регион снегопадами, из-за которых 14 человек получили травмы.

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