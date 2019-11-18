Нижний Новгород, , 14:09 — REGNUM Период аномально тёплой погоды, который наблюдался в ноябре в Европейской России, сменят морозы. Похолодание придёт из Сибири, накрыв территорию от Урала и Нижнего Поволжья до Центральной России, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, на Южном Урале и Южном федеральном округе температура будет на 6−10 градусов ниже климатической нормы, в Центральную Россию волна холода накроет в середине недели: резкое похолодание начнётся вечером 20 ноября, упав на 6−8 градусов.

Из-за антициклона похолодание обойдётся практически без осадков.

ФГБУ «Приволжское УГМС» предупреждает о «резком понижении» температуры воздуха на Средней Волге. В частности, 19 ноября в Ульяновской области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, туман, в последующие в связи с затоком холодной воздушной массы с северных широт ожидается существенное понижение температуры воздуха, что ниже многолетних значений на 3−5 градусов. В Самарской области пройдут осадки смешанного характера, ветер сменит своё направление на северо-восточное и северное. В Саратовской области в ночь с 19 на 20 ноября температурный режим ожидается ниже климатической нормы на 3−5 градусов: в ночные часы температура воздуха будет понижаться до −10…−15 градусов, днем прогнозируется до −2…−7 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии к вечеру 19 ноября похолодает до — 5 градусов мороза, а 20 ноября приход арктического антициклона вызовет резкое понижение температуры и влажности воздуха на фоне очень высокого атмосферного давления. По прогнозу, в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до −13…−15 градусов. Днём будет солнечно, но температура опустится до −6…−8 градусов, что соответствует климатической норме января.

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