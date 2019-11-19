Челябинск, , 07:02 — REGNUM В Челябинск пришли морозы. Местами столик термометра опустился ниже минус 20 градусов, сообщают горожане.

В течение 19 ноября в городе будет чуть выше минус 20 градусов. Вечером снова похолодает. Самым холодным периодом текущей недели ожидается ночь-утро 20 ноября.

После резкого похолодания в Челябинске так же резко потеплеет. Правда, в ближайшее время столбик термометра не вернётся в плюсовую зону.

Как сообщало ИА REGNUM, морозы были ожидаемы ранее. При этом ещё 16 и 17 ноября на улице была плюсовая температура.