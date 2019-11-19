Красноярск, , 14:33 — REGNUM Аномально морозная погода установилась на севере Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в Гидрометцентре России.

Мороз

Уточняется, что сильные морозы в некоторые районы Красноярского края, а также на север Тюменской области принёс арктический антициклон.

В Эвенкии (северо-восток Красноярского края) ночью с 18 на 19 ноября температура воздуха на многих метеостанциях опустилась ниже — 40 °C. На отдельных станциях минимальная температура достигала — 47.5°С. Днём 18 ноября на данной территории температура не превышала — 38 °C.

Синоптики уточнили, что такая температура более чем на 12 °C ниже средней климатической в этом регионе.

На Таймыре ночью было −28…−32°С, днём «потеплело» до — 20 °C.

К концу недели арктический антициклон с севера Сибири понесёт ледяные воздушные массы на восток и юго-восток. Морозы накроют юг Сибири, юг Европейской России, Казахстан и Среднюю Азию. В Красноярском крае морозы ослабеют, но по-прежнему будет ниже климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, январские морозы придут в Бурятию. По северу республики ночью 20 ноября, по прогнозам синоптиков, ожидается понижение температуры до 43 °C.

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