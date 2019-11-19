Омск, , 13:46 — REGNUM В Омской области полицейские спасли мать с сыном, замерзающих на трассе.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном УМВД, утром 18 ноября старшие инспекторы ДПС Роман Мозылев и Владимир Самбрат увидели на автодороге Тюмень-Омск стоящий на обочине автомобиль «Газель» с замёрзшими стеклами.

Выяснилось, что 35-летний водитель и его мать ехали из рабочего посёлка Колосовка в город Омск. Во время движения сломалась топливная система автомобиля.

Полицейские посадили замерзающих сельчан в служебный транспорт и вызвали специализированный автомобиль для транспортировки «Газели» на ближайшую СТО.

Напомним, в Омской области установилась морозная погода. Госавтоинспекция призывает водителей отложить поездки на дальние расстояния в период морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровскую область идут морозы до минус 35 градусов.