Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM В Екатеринбурге 19 ноября температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов. Местами столбик термометра достиг отметки ниже минус 25, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также похолодало и в окрестностях города. Из-за морозов не все граждане смогли завести машины, некоторые опоздали на работу.

Отметим, ещё утром 18 ноября температура воздуха была в пределах минус 5. Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание было обещано синоптиками. Морозы продержатся до середины 20 ноября.

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