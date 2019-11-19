Барнаул, , 08:52 — REGNUM Жителям Алтайского края в ближайшие три дня придётся укутываться потеплее при выходе на улицу. По данным регионального гидрометцентра, уже с завтрашнего дня, 20 ноября, ночная температура воздуха в южных районах опустится до -20 °C, а 21 ноября похолодает до -30°C.

Также в северных районах возможен небольшой снег, а в утренние часы местами — изморозь и туман.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с того момента, как Алтайский край посетил глава российского правительства Дмитрий Медведев (12−13 ноября 2019 года), в регионе практически не прекращаются снегопады.

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