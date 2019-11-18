Якутск, , 11:01 — REGNUM По сообщениям синоптиков, в Якутии несколько дней будет идти снег, похолодает к концу недели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители в соцсетях обсуждают погоду и пишут, что — 23 градуса — это ещё тепло. Но уже в выходные, 23−24 ноября, столбик термометра опустится до отметок — 31. Осадков уже не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−18 ноября регионы Дальнего Востока накрыл снегопад, местами с дождём. Дороги перекрыты, есть сбои в работе аэропортов.