Омск, , 13:24 — REGNUM Ледостав на главной водной артерии Омской области — реке Иртыш — пока ещё не завершён. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в областном главке МЧС.

В ведомстве уточнили, что малые реки и озера региона уже подо льдом, но находиться на нём опасно для жизни.

В черте Омска лёд на Иртыше установился, однако его толщина также небезопасна. В некоторых местах видны промоины.

Лёд в Омской области станет крепким только после продолжительных морозов, подчеркнули в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области с огромной оторвавшейся льдины спасли рыбака.