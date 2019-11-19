Новосибирск, , 06:47 — REGNUM В Новосибирске по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 19 по 21 ноября ожидается резкое понижение температуры: в течение сегодняшнего дня, 19 ноября, до — 20 °C, с дальнейшим понижением температуры до — 28 °C. А также небольшой снег и гололедица, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В среду, 20 ноября, ночью в городе ожидается до — 27 °C, в пригороде до — 30 °C, небольшой снег; днём до — 22 °C, ветер 4−9 м/с, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

В четверг, 21 ноября, температура ночью опустится до — 28 °C, днем до — 24 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после тёплого понедельника в Новосибирск вернутся морозы — до — 36 °C.