Минск, , 15:20 — REGNUM Белорусская армия переходит к активной фазе «внезапной проверки боевой готовности» — комплексному учению, призванному стать ответом постсоветской республики на учения НАТО близ своих границ. Об этом говорится в опубликованном 23 марта сообщении Минобороны Белоруссии.

«Всего предполагается задействовать порядка 6000 человек личного состава, а также около 200 единиц различного вооружения, — сказано в сообщении. — Предстоящее комплексное учение позволит не только оценить уровень подготовки войск, но и является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у наших границ».

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в опубликованном видеоролике отметил, что «мы выстроили систему подготовки Вооруженных сил таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы».

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Напомним, в 2019 году страны НАТО выказывали обеспокоенность укреплением Союзного государства, отмечая, что белорусские военные и спецслужбы уже попали под влияние Москвы. В ноябре прошлого года замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко посетил Вашингтон, где провёл переговоры с политиками США и экспертами по «сдерживанию России». Среди осаждавшихся вопросов — сотрудничество официального Минска с НАТО.

После этого, 27 ноября 2019 года в Минске Олег Кравченко провёл переговоры с временной поверенной в делах США в Белоруссии Дженнифер Мур. Затем, 29 ноября в Вашингтоне замгенсека НАТО Мирча Джоанэ провёл переговоры с постпредом Белоруссии при ООН Александром Михневичем. По сообщению МИД Белоруссии, они «обсудили актуальное взаимодействие нашей страны с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО».

Знаковой стала декабрьская отставка с должности начальника Генштаба Олега Белоконева. Будучи ещё в должности, он успел заявить: «Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия».

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Также напомним, 3 декабря в минском Центральном доме офицеров состоялась встреча представителей министерств обороны Белоруссии и США, которые «обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, а также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере». В конце декабря Минобороны Белоруссии сообщило об обсуждении с НАТО возможности проведения совместных миротворческих учений, а также анонсировало запланированные на 2020 год переговоры о дальнейшем использовании российской стороной двух военных объектов, расположенных на белорусской территории.

Отметим, в отличие от России Белоруссия не замораживала сотрудничество с НАТО и обеспечивала операции Североатлантического альянса в Афганистане и других странах. Александр Лукашенко неоднократно выступал за присутствие войск стран альянса в зоне конфликта на Донбассе.

В нынешнем году, 1 февраля комплекс отношений Белоруссии с США обсудили в Минске посланник Белого дома Майкл Помпео и Александр Лукашенко. Вашингтон пообещал помочь минимизировать зависимость Белоруссии от России.

В начале марта на белорусской территории состоялась совместная с британским спецназом тренировка «Зимний партизан». На 25 марта запланирована совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и Воздушных сил Польши.

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