Минск, , 12:46 — REGNUM Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко 27 ноября встретился с временной поверенной в делах США в Белоруссии Дженифер Мур. Об этом сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также результаты состоявшегося в ноябре визита О. Кравченко в г. Вашингтон», — сказано в кратком официальном сообщении.

Ранее о визите Кравченко в Вашингтон сообщала пресс-служба МИД Белоруссии, а подробности — американские СМИ и белорусские телеграм-каналы. Госдеп прекрасно информирован о переговорах Кравченко в США — в том числе с представителями властей страны и экспертами по «сдерживанию России».

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