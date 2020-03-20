Минск, , 20:48 — REGNUM Совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии и Воздушных сил Польши по обмену информацией о полетах воздушных судов состоится 25 марта. Об этом в пятницу вечером 20 марта проинформировала пресс-служа Минобороны Белоруссии.

Совместная тренировка была спланирована в ноябре 2019 года и включена в План международного военного сотрудничества на 2020 год. Её проведут под предлогом «подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности в воздушном пространстве проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году и Европейских игр в 2023 году».

«Целью мероприятия является отработка совместных действий должностных лиц пунктов управления вооруженных сил Белоруссии и Польши при обмене информации о воздушной обстановке и полетах воздушных судов, — сказано в сообщении. — Предпринимаемые меры повышают эффективность охраны государственной границы Республики Беларусь, а также позволяют отработать механизм действий в случае возникновения инцидентов в воздушном пространстве, повысить степень готовности к слаженным совместным действиям в случае акта воздушного терроризма».

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Напомним, Белоруссия является членом ОДКБ — организации, которую НАТО не признаёт. Официальный Минск тесно сотрудничает с Североатлантическим альянсом. В марте на белорусской территории состоялась совместная с британским спецназом тренировка «Зимний партизан».

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