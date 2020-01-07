Вашингтон, 7 января 2020, 05:47 — REGNUM Телефонную беседу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем провёл глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео. Об этом передает издание Газета.Ru.
Кроме того, в ходе беседы госсекретарь высоко оценил поддержку Белоруссией осуждения атаки на посольство США в Багдаде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря, Белоруссия и НАТО обсудили возможность организации совместных учений.
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