Минск, , 20:51 — REGNUM Военнослужащие Белоруссии проходили обучение в Британии, и теперь Лондон рассчитывает на содействие официального Минска в расширении военного сотрудничества. Об этом в опубликованном 15 марта интервью белорусскому оппозиционному изданию «Народные новости Витебска» заявила британский посол в Белоруссии Жаклин Перкинс.

По информации издания, недавно назначенная послом Перкинс в Витебской области встречалась с властями, бизнесменами, правозащитниками и британскими морскими пехотинцами, которые тренировались под Витебском. Ранее министерство обороны Белоруссии сообщало, что учения носили название «Зимний партизан».

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Отвечая на вопрос, почему в Лосвидо (близ границы с Россией) проходит совместная тренировка белорусских десантников и британских морских пехотинцев «именно сейчас — в момент обострения отношений нашей страны с Россией» (формулировка вопроса издания), Перкинс сказала: «Совместная тренировка, которая сейчас проходит в Белоруссии, это часть инициативы, которая реализуется уже два года. Это сотрудничество между Республикой Беларусь и Соединенным Королевством. Белорусская бригада уже дважды принимала участие в учениях в Великобритании. И оба раза привезла награды».

«Фактически нынешняя тренировка — это ответный визит. Мы очень хотели, чтобы британские военные также смогли приехать в Белоруссию и принять участие в аналогичном мероприятии. Потому что мы знаем, что британским военным есть чему поучиться у белорусских. Они очень хотели узнать, как действовать в условиях экстремального холода и снега. Но, к сожалению, в этом году не получилось. Но все же пребывание в Белоруссии было очень полезным и плодотворным. По времени — это чистое совпадение. Никакой корреляции с другими событиями и отношениями между Россией и Белоруссией эта тренировка не имеет», — добавила Перкинс.

Представительница официального Лондона выразила надежду на то, «что проект будет продолжаться» и будет расширяться. «Чтобы военные из Великобритании смогли приехать сюда и обучаться на русском языке», — сообщила она.

По словам Перкинс, военным сотрудничеством дело не ограничивается. Британское правительство финансирует обучение белорусских студентов в британских вузах, а также уделяет внимание развитию контактов по линии НГО и бизнеса.

«Например, мы приняли участие в выездной презентации региона — имеется в виду Восточная Европа и Центральная Азия, в Великобритании. Это было сделано для того, чтобы раскрыть возможности, которые открыты для британского бизнеса в Республике Беларусь. И британские компании проявили огромный интерес, чтобы больше узнать о стране, — сообщила посол. — На прошлой неделе в Минске прошел британо-белорусский сезон. Мероприятие прошло в сотрудничестве с Белорусской торгово-промышленной палатой. В форуме приняли участие несколько британских компаний».

Отметим, что СМИ не сообщали о таком мероприятии. Пресс-службы белорусских министерств и ведомств не смогли предоставить ИА REGNUM информацию по указанному послом «сезону».

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Глава британского посольства сообщила о контактах с прозападной оппозицией. «Мы обсуждаем проблемы в гражданском обществе», — сообщила она.

Перкинс уточнила: «Мы встречались с активистами, которые работают в сфере защиты прав человека. Я в Белоруссии всего лишь шесть месяцев. И я хочу узнать как можно больше про ситуацию в стране. Я хотела бы понять, насколько ситуация в регионах отличается от того, что мы видим в столице. Мы уже работаем по некоторым вопросам, связанным с защитой прав человека в Республике Беларусь. В частности, курируем проект об отмене смертной казни».

Отметим, в указанных Перкинс сферах британское посольство контактирует с представителями белорусской прозападной оппозиции. В прошлом году такие контакты (кратно менее интенсивные) ставились в вину вынужденному покинуть Белоруссию российскому послу — спецпредставителю президента России по торгово-экономическому сотрудничеству Михаилу Бабичу.

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«Регион может быть интересен жителям других странах, имеющим белорусское происхождение или еврейские корни, принимая во внимание, что здесь была большая еврейская община», — считает британская чиновница.

Она отметила, что «что с введением безвиза на 30 дней мы отметили большой приток туристов в Белоруссию из Великобритании». Однако численность туристов не назвала.

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