Минск, 31 декабря 2019, 13:13 — REGNUM Белоруссия и Североатлантический альянс обсуждают возможность проведения совместных миротворческих учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны Белоруссии.
В министерстве уточнили, что речь идёт о «переговорном процессе».
Также в ведомстве отметили, что Белоруссия заинтересована в диалоге с НАТО, что, по мнению представителей военного ведомства, является «естественным», поскольку Североатлантический альянс является крупной военно-политической организацией.