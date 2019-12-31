Минск, , 13:13 — REGNUM Белоруссия и Североатлантический альянс обсуждают возможность проведения совместных миротворческих учений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны Белоруссии.

В министерстве уточнили, что речь идёт о «переговорном процессе».

Также в ведомстве отметили, что Белоруссия заинтересована в диалоге с НАТО, что, по мнению представителей военного ведомства, является «естественным», поскольку Североатлантический альянс является крупной военно-политической организацией.