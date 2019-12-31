Минск, , 13:33 — REGNUM Белоруссия и Россия в 2020 году приступят к переговорам о дальнейшем использовании российской стороной двух военных объектов, расположенных на белорусской территории. Об этом сообщили 31 декабря в белорусском минобороны.

Работа по решению вопросов о дальнейшем использовании военных объектов запланирована на 2020 год. Она включает консультации и переговоры с российской стороной, рассказали представители ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, на белорусской территории находятся две российские военные базы. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что Россия за их содержание ничего не платит.

Читайте также: На территории Белоруссии две российские военные базы — Лукашенко

А также: В Белоруссии оценили необходимость размещения военной базы РФ