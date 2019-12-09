Минск, , 14:01 — REGNUM «Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это с тем условием, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия», — заявил в интервью националистическому изданию «Наша нива» начальник Генштаба Белоруссии Олег Белоконев.

Накануне Белоруссию посетил начальника Генштаба Италии Энцо Веччарелли: 5 декабря состоялись его переговоры с белорусским министром обороны генерал-лейтенантом Андреем Равковым с его первым заместителем, начальникначальником Генерального штаба Вооружённых сил генерал-майора Олегом Белоконевым.

Веччарелли прибыл в Минск по личному приглашению Белоконева, который отметил: «У нас одна из задач деятельности — развитие деятельности в рамках миротворческих сил ООН, в том числе в Ливане. На сегодня мы выполняем там конкретные задачи: белорусы есть в структурах обеспечения и в медицинском персонале. Два наших оперативных офицера тоже там. И мы обсуждали с господином Веччарелли технические вопросы, которые надо внести в документы, чтобы и наш воинский контингент смог поехать в составе итальянских сил в Ливан и выполнять совместные задачи с сербами, итальянцами и поляками».