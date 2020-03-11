Минск, , 21:07 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии во исполнение поручения Александра Лукашенко осуществляет оценку способности системы территориальной обороны решать поставленные задачи одновременно с внезапной проверкой боевой готовности ряда воинских частей и подразделений Вооруженных сил. Об этом сегодня, 11 марта проинформировала пресс-служба белорусского министерства.

По министерскому распоряжению в Клецке (Минская область) будет развернут штаб района территориальной обороны и сформирован батальон территориальных войск. Начальник Генштаба — первый замминистра обороны республики генерал-майор Александр Вольфович вручил распоряжение председателю Минского областного исполнительного комитета.

«Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения и решать другие внезапно возникающие задачи», — сказано в сообщении минобороны Белоруссии.

Напомним, Александр Лукашенко присвоил назначаемым им главам областей постсоветской республики звания генерал-майоров. Чиновники обязаны руководить войсками территориальной обороны.

Накануне, 10 марта в рамках комплексной проверки боевой готовности армии минобороны Белоруссии начало призыв военнослужащих из запаса. С ходом приёма нового пополнения в части ознакомился министр обороны республики генерал-майор Виктор Хренин.

Незадолго до этого, в начале марта, спецназ Британии провёл в Белоруссии тренировку с белорусскими десантниками (Силы спецопераций) под названием «Зимний партизан». Вскоре военнослужащие Белоруссии примут участие в учениях НАТО «Холодный ответ — 2020», которые состоятся 8−18 марта в Норвегии с участием 13 тысяч солдат и офицеров из 10 государств НАТО и стран-партнёров альянса.

Тем временем генсек ОДКБ Станислав Зась, оставивший в конце прошлого года должность главы Совбеза Белоруссии, заверил Владимира Путина в готовности развивать организацию, объединяющую страны постсоветского пространства. Ранее Белоруссия, являясь членом ОДКБ, неоднократно заявляла об отказе посылать своих военнослужащих за пределы республики, несмотря на обязательства в рамках организации коллективной безопасности.