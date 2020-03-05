Минск, , 13:03 — REGNUM Начавшаяся 2 марта на полигоне 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Лосвидо совместная белорусско-британская тренировка «Зимний партизан» проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества на 2020 год. Об этом сообщает минобороны Белоруссии.

«Мероприятие проходит на двусторонней основе, в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворческого персонала, что является особо актуальным с точки зрения планируемого расширения участия Республики Беларусь в миротворческой деятельности ООН. Подобные мероприятия с британской стороной проводятся регулярно с 2018 года на территории обеих стран», — сказано в официальном сообщении.

В нём отмечено: «Тренировка не является частью каких-либо многосторонних учений».

В тренировке принимают участие 28 военнослужащих 42-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Британии, а также миротворческая рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Они «обмениваются опытом по ряду направлений», сообщили в министерстве.

В частности, белорусские миротворцы продемонстрировали эвакуацию раненых и огневую подготовку. Затем участники тренировки обменяются опытом в выполнении элементов тактической и инженерной подготовки, а на заключительном этапе пройдёт комплексное занятие.

«Примечательно, что тренировка носит название «Зимний партизан» в честь белорусских партизан периода Второй мировой войны, направленное на то, чтобы подчеркнуть совместное участие Белоруссии и Великобритании в борьбе против фашизма», — отметили представители министерства.